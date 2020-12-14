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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Бывшего председателя Финпола Бакира Таирова водворили в СИЗО ГКНБ

Бывшего председателя Финпола Бакира Таирова водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

Уточняется, что такое решение было принято 11 декабря.

«Бакир Таиров будет содержаться под стражей до 2 февраля 2021 года», — сообщили редакции.

Экс-председатель ГСБЭП Бакир Таиров задержан 10 декабря. По версии следствия, в октябре 2020 года бывший чиновик под предлогом необходимости финансирования одной из политической партий вынудил одного из руководителей госорганов передать ему деньги.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176542/
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