Бывшего председателя Финпола Бакира Таирова водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

Уточняется, что такое решение было принято 11 декабря.

«Бакир Таиров будет содержаться под стражей до 2 февраля 2021 года», — сообщили редакции.

Экс-председатель ГСБЭП Бакир Таиров задержан 10 декабря. По версии следствия, в октябре 2020 года бывший чиновик под предлогом необходимости финансирования одной из политической партий вынудил одного из руководителей госорганов передать ему деньги.