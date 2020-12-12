В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 453 человека

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 453 человека. Об этом сообщили в республиканском штабе.

В Бишкеке выздоровели 125 человек, Оше — 16, Чуйской области — 131, Ошской — 35, Таласской — 18, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 46, Джалал-Абадской — 45, Баткенской — 31.

За весь период выздоровели 69 тысяч 794 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.