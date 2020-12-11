Геннадий Базаров: Слова Чингиза Айтматова оказались пророческими

Слова народного писателя Чингиза Айтматова о будущем фильма «Первый учитель» оказались пророческими. Об этом рассказал режиссер Геннадий Базаров, выступая на видеомосте «Кончаловский о съемках «Первого учителя» и кыргызском кино».

По словам режиссера, в свое время его поразила выдержка Айтматова, когда тот заступился за картину.

«Он говорил очень спокойно: «Уважаемые аксакалы. Пройдет время, и ваши дети и внуки будут смотреть на этот фильм по-другому, у них не будет к нему претензий. Сейчас «Первого учителя» смотрят с удовольствием. Когда приезжала Наталья Аринбасарова, ее узнавали и говорили: «Вот Алтынай идет!». Слова Айтматова оказались пророческими», — сказал Геннадий Базаров.