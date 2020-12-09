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Общество

Макеты Эйфелевой башни и Биг-Бена могут появиться в микрорайоне «Восток-5»

Свердловский акимиат подготовил эскизный проект второго этапа развития общественного пространства мини-Арбата по проспекту Чуй от улицы Торекула Айтматова до улицы 7 Апреля в микрорайоне «Восток-5». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, согласно эскизу, здесь будут установлены малые архитектурные формы — макеты Эйфелевой башни, Биг-Бена, британской телефонной будки, смайликов, вращающегося глобуса с фонтаном, отдельный небольшой фонтан, большой LED-экран и многое другое.

Затраты на дополнительное благоустройство берут на себя спонсоры, средства с городского бюджета выделяться не будут.

Муниципалитет приглашает горожан, жителей Свердловского района, на общественные обсуждения проекта. Эскиз будет утвержден после завершения обсуждений.

Предложения и замечания принимаются по телефону Свердловского акимиата 0312360343, электронной почте: adm_sverdlov@meria.kg и на странице Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176112/
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