Воздуха и так не хватает. Жители микрорайона «Восток-5» вышли на митинг

Жители столичного микрорайона «Восток-5» вышли на митинг против строительства многоэтажного дома на месте рынка «Улар».

По их словам, строительство дома на этом месте экономически невыгодно.

«Кто захочет приехать в страну, где смог и нет воздуха? Несколько дней назад мы узнали, что некоторые домкомы собираются выйти сюда на митинг за возведение многоэтажки, но есть же и те, кто против этого. Наше мнение на это не влияет? Почему? Мы здесь живем, платим налоги», — сказала председатель ТСЖ «АБВ» Райхан Кунахунова.

Она добавила, что на встречу пришли и представители акимиата Свердловского района.

«Я писала заявление на имя и. о. премьер-министра Артема Новикова и просила разобраться в ситуации. Мы надеемся, что власти обратят внимание и устранят тот беспредел, который здесь происходит», — заключила глава ТСЖ.

Ранее жители микрорайона «Восток-5» сообщали, что вместо сквера, предусмотренного в рамках Проекта детальной планировки центральной части Бишкека, на месте рынка «Улар» намерены возвести очередной многоэтажный дом.

Напомним, ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в административный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.

Прокуратура города выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части столицы. Доступ к ПДП по непонятным причинам закрыли. Даже суд смог получить его не с первого раза.

Городские власти на встрече с инициативной группой горожан в 24.kg согласились, что Проект детальной планировки нужно доработать.