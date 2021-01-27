11:50
USD 84.80
EUR 102.93
RUB 1.12
Общество

Воздуха и так не хватает. Жители микрорайона «Восток-5» вышли на митинг

Жители столичного микрорайона «Восток-5» вышли на митинг против строительства многоэтажного дома на месте рынка «Улар».

По их словам, строительство дома на этом месте экономически невыгодно.

«Кто захочет приехать в страну, где смог и нет воздуха? Несколько дней назад мы узнали, что некоторые домкомы собираются выйти сюда на митинг за возведение многоэтажки, но есть же и те, кто против этого. Наше мнение на это не влияет? Почему? Мы здесь живем, платим налоги», — сказала председатель ТСЖ «АБВ» Райхан Кунахунова.

Она добавила, что на встречу пришли и представители акимиата Свердловского района.

«Я писала заявление на имя и. о. премьер-министра Артема Новикова и просила разобраться в ситуации. Мы надеемся, что власти обратят внимание и устранят тот беспредел, который здесь происходит», — заключила глава ТСЖ.

Ранее жители микрорайона «Восток-5» сообщали, что вместо сквера, предусмотренного в рамках Проекта детальной планировки центральной части Бишкека, на месте рынка «Улар» намерены возвести очередной многоэтажный дом.

Напомним, ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в административный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.

Прокуратура города выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части столицы. Доступ к ПДП по непонятным причинам закрыли. Даже суд смог получить его не с первого раза.

Городские власти на встрече с инициативной группой горожан в 24.kg согласились, что Проект детальной планировки нужно доработать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181327/
просмотров: 310
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчане вышли на митинг против повышения стоимости проезда в маршрутках
Многоэтажка вместо сквера. Жители микрорайона «Восток-5» выступают против
Родственники умерших от коронавируса вышли на митинг к зданию Минздрава
Одиночный пикет. Бишкекчанин вышел поддержать Алексея Навального
Скандал в музучилище Оша. Коллектив вновь митингует против Самары Каримовой
Сестру Каната Исаева хотят уволить из Токмакской горбольницы. Врачи протестуют
Освобождение Батукаева. Сторонники Атамбаева устроили митинг в здании суда
В городе Ош объявлен тендер на застройку участка бывшего бассейна
В Бишкеке проходит митинг за честные выборы президента
В Бишкеке возле «Белого дома» проходит очередной митинг
Популярные новости
Видео замерзшего Иссык-Куля. Специалисты уверяют, что это не&nbsp;фейк Видео замерзшего Иссык-Куля. Специалисты уверяют, что это не фейк
Изнасилование мальчика в&nbsp;бане. В&nbsp;МВД напоминают: призывы к&nbsp;самосуду незаконны Изнасилование мальчика в бане. В МВД напоминают: призывы к самосуду незаконны
Как кризис в&nbsp;Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за&nbsp;границу Как кризис в Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за границу
Возвращение в&nbsp;школу. Как родителям уберечь детей от&nbsp;COVID-19 Возвращение в школу. Как родителям уберечь детей от COVID-19
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает расширять охват и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает расширять охват и емкость сети 4G LTE
Как справился &laquo;Оптима Банк&raquo; с&nbsp;вызовами 2020&nbsp;года, включая смену акционера? Как справился «Оптима Банк» с вызовами 2020 года, включая смену акционера?
Подключайте тариф M2M для &laquo;умных&raquo; устройств Подключайте тариф M2M для «умных» устройств
Специалистов мирового уровня пригласили мониторить хвостохранилище Джеруя Специалистов мирового уровня пригласили мониторить хвостохранилище Джеруя
27 января, среда
11:48
Верховный суд отказался пересматривать дело о лицензии Алексея Елисеева Верховный суд отказался пересматривать дело о лицензии...
11:41
Воздуха и так не хватает. Жители микрорайона «Восток-5» вышли на митинг
11:30
Айсулуу Мамашова отчитала замглавы МВД за то, что тот переписывался в телефоне
11:21
Для зараженных COVID-19 свободны 237 коек в медучреждениях Бишкека
11:09
Мать известного дирижера Медета Осмонова скончалась