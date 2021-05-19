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Агент 024

Жители микрорайона «Восток-5» митингуют против строительства многоэтажки

Жители микрорайона «Восток-5» выступают против строительства многоэтажки возле их домов на улице 7 Апреля. Об этом 24.kg сообщили они сами.

По их словам, все коммуникации проводят через их дома, роют траншеи.

«Подрядная организация проводит коммуникации через нас. В таком случае стоит вопрос качества теплоснабжения, нагрузки на инженерные сети. Есть ли у компании вообще разрешение на строительство высотки в этом месте? Если нет, то вообще о чем речь... Мы собрались сегодня с представителями МТУ, председателями ТСЖ. Нам показали разрешение на строительство. Однако сегодня стало известно, что документов на раскопку земли для проводки инженерных сетей у застройщиков нет, получается, они делают это самовольно и незаконно», — рассказывают горожане.

По словам митингующих, разрешение на строительные работы Бишкекглавархитектура выдала на имя Миры Джеенбековой. Она приходится сестрой политику Равшану Джеенбекову.

Аким Свердловского района Мурат Осмонов сказал 24.kg, что жители уже жаловались ему и по этому вопросу работает комиссия из числа представителей райадминистрации. Если нарушения действительно выявят, то строительство и проводку коммуникаций приостановят.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/194508/
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