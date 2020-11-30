На строительство многоэтажного дома на месте рынка «Улар» есть все разрешения

На строительство многоэтажного дома на месте рынка в микрорайоне «Восток-5» есть все разрешения. Об этом 24.kg сообщили в ОсОО «Улар».

В компании отметили, что, согласно постановлению мэрии Бишкека № 308 от 16 апреля 2007 года, земельный участок выдан им на законных основаниях.

Читайте по теме Многоэтажный дом на месте рынка в «Востоке-5» хочет построить ОсОО «Олимп»

«При проектировании жилого дома совместно с СК «Олимп» учтены предложения жильцов близстоящих домов, для чего под руководством Свердловского акимиата трижды проводились общественные слушания по проекту застройки. В результате подписано согласие о строительстве жилого дома с четырьмя ТСЖ, а также определена территория под организацию мини-сквера (места досуга)», — сказали в ОсОО.

По их мнению, жители, которые выступают против строительства, не имеют отношения к их земельному участку.

В июле 2019-го от Государственного проектного института градостроительства и архитектуры при Госстрое получено заключение о возможности строительства многоэтажного жилого дома вместо мини-рынка. В августе на заседании Градсовета Госстроя одобрили эскиз проекта застройки. В ноябре проект застройки уже был рассмотрен на Градсовете Бишкека и так же был одобрен.

«Согласно Генеральному плану столицы, принадлежащий нам участок определен как «территория многоэтажной жилой и общественной застройки». В соответствии с ПДП Бишкека, утвержденным постановлением Бишкекского городского кенеша 29 декабря 2019 года, территория рынка определена для общественно-жилой застройки», — заметили в ОсОО «Улар».

Отметим, что ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в административный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.

Городские власти на встрече с инициативной группой горожан в 24.kg согласились, что Проект детальной планировки нужно доработать.

Напомним, ранее читатель 24.kg сообщил, что Градсовет одобрил эскиз, и теперь там будет дом, хотя обещали разбить сквер.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.