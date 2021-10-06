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В нескольких домах 12-го микрорайона и «Востока-5» отключили лифты

В микрорайоне «Восток-5» в нескольких домах отключили лифты. Об этом 24.kg сообщила читательница.

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По ее словам, Бишкекгорлифт пошел на такие меры из-за того, что председатели ТСЖ отказались заключать прямой договор с муниципальным предприятием.

«Наши лифты старые, срок эксплуатации уже истек. Бишкекгорлифт до этого работал с каждым потребителем, то есть с самими жильцами домов, но теперь решили перекинуть все обязательства на нас. В том числе и вопросы оплаты за пользования лифтами должны будут решать председатели ТСЖ. В принципе мы были бы не против, но лифты нам обещают заменить с 2012 года, стоим в очереди, до сих пор нет сдвигов», — рассказала горожанка.

В пресс-службе мэрии столицы рассказали 24.kg, что по жилищному кодексу договор на техническое обслуживание лифтов от имени собственников заключается с уполномоченными лицами.

«Всем председателям ТСЖ 9 августа направили письма и дан срок до 15 сентября заключить договор на предоставление услуг. Предупреждали, что в случае отказа обслуживание будет прекращено. С председателями также проводили разъяснительную работу. Однако председатели ТСЖ домов № 32 по проспекту Чуй и № 23, 25 в 12-м микрорайоне категорически отказались заключать договор. В связи с отсутствием договорных отношений МП «Бишкекгорлифт» прекратило обслуживание», — говорится в сообщении.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/209393/
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