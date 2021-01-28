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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Многоэтажка вместо сквера. Аким района выступает против строительства

Аким Свердловского района Бишкека Мурат Осмонов выступает против строительства многоэтажного дома на месте рынка «Улар» в микрорайоне «Восток-5». Об этом он сообщил 24.kg.

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По словам акима, обсуждение этого вопроса длится уже не первый год.

«В нашей администрации собирались домкомы, председатели ТСЖ соседних домов. Я всегда говорил, что мы должны держаться позиции возведения зеленого сквера с фонтаном, а не многоэтажки, направлял письмо в мэрию по этому вопросу. Это было бы логическим завершением нашего «Арбата». Вроде бы домкомы согласились, но потом они, видимо, встретились со строительной компанией, которая хочет построить многоэтажный дом, и начали соглашаться на возведение. Бывший мэр Азиз Суракматов тоже был против строительства высотки», — рассказал Мурат Осмонов.

Ранее жители микрорайона «Восток-5» сообщали, что вместо сквера, предусмотренного в рамках Проекта детальной планировки центральной части Бишкека, на месте рынка «Улар» намерены возвести очередной многоэтажный дом.

Напомним, ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в межрайонный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.

Прокуратура города выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части столицы. Доступ к ПДП по непонятным причинам закрыли. Даже суд смог получить его не с первого раза.

Городские власти на встрече с инициативной группой горожан в 24.kg согласились, что Проект детальной планировки нужно доработать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181418/
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