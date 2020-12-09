Наорал себе должность. Реакция соцсетей на кадровые назначения

Активиста Торохана Жунусбекова назначили советником гендиректора MegaCom. Соответствующий приказ подписан главой компании Акылбеком Жамангуловым 7 декабря.
Жунусбеков прославился тем, что часто участвовал и организовывал митинги и пикеты. Он протестовал против разработки месторождения Джеруй, выступал на акциях у мэрии, а также активно поддерживал Садыра Жапарова. За что, очевидно, и получил жирную должность.
Новое назначение активно обсуждается в социальных сетях. Большинство пользователей считают, что Торохан Жунусбеков получил ее за преданность, а не за свои профессиональные качества.
Некоторые пользователи соцсетей написали, что перестанут пользоваться этим оператором.
Многие выразили несогласие с назначением активиста на пост советника гендиректора MegaСom.
Особо остроумные пользователи соцсетей сразу же придумали шутки и мемы по поводу этого назначения.
Большинство пользователей сходятся во мнении, что Торохан Жунусбеков — профессиональный митингующий. Во время беспорядков после выборов он пытался захватить столичный муниципалитет и исполнять обязанности главы мэрии. Жунусбеков искренне считал, что заслужил должность градоначальника, но сам даже не знал, какая городская структура скрывается за аббревиатурой БАРУ.