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Общество

Наорал себе должность. Реакция соцсетей на кадровые назначения

Активиста Торохана Жунусбекова назначили советником гендиректора MegaCom. Соответствующий приказ подписан главой компании Акылбеком Жамангуловым 7 декабря.

Жунусбеков прославился тем, что часто участвовал и организовывал митинги и пикеты. Он протестовал против разработки месторождения Джеруй, выступал на акциях у мэрии, а также активно поддерживал Садыра Жапарова. За что, очевидно, и получил жирную должность.

Новое назначение активно обсуждается в социальных сетях. Большинство пользователей считают, что Торохан Жунусбеков получил ее за преданность, а не за свои профессиональные качества.

— скриншот с Facebook
Фото — скриншот с Facebook. Реакция соцсетей на назначение Торохана Жунусбекова
Новость прокомментировал и депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

— скриншот с Twitter
Фото — скриншот с Twitter. Реакция соцсетей на назначение Торохана Жунусбекова

Некоторые пользователи соцсетей написали, что перестанут пользоваться этим оператором. 

— скриншот с Twitter
Фото — скриншот с Twitter. Реакция соцсетей на назначение Торохана Жунусбекова

Многие выразили несогласие с назначением активиста на пост советника гендиректора MegaСom. 

Особо остроумные пользователи соцсетей сразу же придумали шутки и мемы по поводу этого назначения. 

Большинство пользователей сходятся во мнении, что Торохан Жунусбеков — профессиональный митингующий. Во время беспорядков после выборов он пытался захватить столичный муниципалитет и исполнять обязанности главы мэрии. Жунусбеков искренне считал, что заслужил должность градоначальника, но сам даже не знал, какая городская структура скрывается за аббревиатурой БАРУ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176103/
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