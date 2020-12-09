Наорал себе должность. Реакция соцсетей на кадровые назначения

Активиста Торохана Жунусбекова назначили советником гендиректора MegaCom. Соответствующий приказ подписан главой компании Акылбеком Жамангуловым 7 декабря.

Жунусбеков прославился тем, что часто участвовал и организовывал митинги и пикеты. Он протестовал против разработки месторождения Джеруй, выступал на акциях у мэрии, а также активно поддерживал Садыра Жапарова. За что, очевидно, и получил жирную должность.

Новое назначение активно обсуждается в социальных сетях. Большинство пользователей считают, что Торохан Жунусбеков получил ее за преданность, а не за свои профессиональные качества.

Фото — скриншот с Facebook. Реакция соцсетей на назначение Торохана Жунусбекова

Новость прокомментировал и депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

Фото — скриншот с Twitter. Реакция соцсетей на назначение Торохана Жунусбекова

Некоторые пользователи соцсетей написали, что перестанут пользоваться этим оператором.

Фото — скриншот с Twitter. Реакция соцсетей на назначение Торохана Жунусбекова

Многие выразили несогласие с назначением активиста на пост советника гендиректора MegaСom.

Особо остроумные пользователи соцсетей сразу же придумали шутки и мемы по поводу этого назначения.

Большинство пользователей сходятся во мнении, что Торохан Жунусбеков —