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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Алмазбека Атамбаева планируют вернуть в СИЗО ГКНБ

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева планируют вернуть из ИК № 47 в СИЗО ГКНБ. Об этом на своей странице в Facebook заявил его адвокат Замир Жоошев.

По его словам, права его подзащитного нарушены, поскольку Атамбаев плохо себя чувствует и сегодня его опять не доставили на процесс. Из-за того, что бывшего главу государства не привозят, суд не может рассмотреть ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также по эпизоду с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017-м Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум». Кроме того, суд объединил с другими дело о событиях 7-8 августа прошлого года в селе Кой-Таш.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176092/
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