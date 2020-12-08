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Общество

В Бишкеке за сутки милиционеры устроили в приют 21 бездомного

В Бишкеке в связи с резким похолоданием сотрудники патрульной милиции начали работу по поиску бездомных. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, оказавшихся на улице людей милиционеры устраивают в муниципальный приют.

«За прошедшие сутки сотрудники УПСМ на улицах города нашли и доставили в приют «Коломто» 21 человека. В приюте они могут получить своевременную медицинскую помощь, горячее питание и теплую постель», — сказали в пресс-службе.

В милиции призывают горожан не оставаться в стороне и при обнаружении на улице бездомного обращаться по номеру 102.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175929/
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