В Кыргызстане жертвы домашнего насилия зачастую не обращаются в правоохранительные органы или отказываются от претензий. Специалисты называют разные причины такого явления: финансовая зависимость, давление со стороны родственников, страх остаться одной. 24.kg решило выяснить у психологов Перизат Асылбаевой и Асель Суюнбаевой, в каких семьях больше всего происходит насилие и какие органы должны работать, чтобы его предотвратить.

— Что подразумевается под домашним насилием?

— Насилие — преднамеренное причинение вреда физическому и психическому здоровью со стороны одного человека или группы лиц по отношению к другому человеку. Если мы говорим о домашнем насилии, то часто это происходит дома — в браке или сожительстве. Исследования показывают, что насилие причиняется в 80 процентах случаев со стороны членов семьи.

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— Каковы причины семейного насилия?

— Факторы семейного насилия могут быть связаны с разного рода проблемами, но если рассматривать основные причины, то это отсутствие навыков ненасильственного общения. Члены семьи не могут открыто проговаривать свои трудности, используют манипуляции, критику, давление и не владеют навыками эмоциональной грамотности.

Вторая причина социально экономическая (безработица, отсутствие жилья, стабильности в жизни и другое). Третья причина семейного насилия — это психологические проблемы членов семьи.

Причиной может быть и хроническое стрессовое состояние членов семьи, когда напряжение и раздражение «скидываются» на наиболее уязвимых — тех, кто физически или психологически не может себя защитить. Часто это бывают дети и женщины.

Естественно, еще одним из основных факторов является употребление алкоголя или наркотиков.

— Как предотвратить семейное насилие?

— Для этого несколько секторов общества должны работать вместе: социальные службы, СМИ, системы здравоохранения и образования, местное самоуправление, МВД. История насилия в семье появляется с детства. Если ребенок вырос в условиях, когда в семье родители дерутся, его маму бьют или когда кто-то из старших измывается над больным человеком, все сводится к тому, что другой модели поведения у человека нет. Редко кто может вырваться из этого порочного круга, поэтому многие создают такие же семьи. Нужно, чтобы общество перестало поддерживать принцип: «Мы так жили, и ты проживешь, ничего страшного».

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— Если женщина все осознала, то она обязательно должна обратиться в правоохранительные органы, потому что по-другому эта проблема не решится. Конечно, по возможности необходимо обратиться к психологу, если таковой нет, то в кризисные центры. Женщине надо понимать, что если ее ударили один раз, то это произойдет еще.

Безнаказанность распоясывает, приступы гнева и агрессии будут все дольше, больше и чаще. Асель Суюнбаева

— Как узнать, что близкий человек подвергается семейному насилию, если она молчит, а на теле нет видимых телесных повреждений?

— В поведении пострадавшего присутствует страх к супругу. Женщина пытается угодить, она беспокойна, не может себе уделить время, у нее нет личного пространства. Возможно, ранее она была веселой, знала, чего хочет, с адекватной самооценкой, а потом вдруг поникла.

— Что делать, если жертва насилия не хочет обращаться в правоохранительные органы?

— Часто женщина не хочет обращаться в правоохранительные органы, но тогда родственники, которые беспокоятся за нее, должны забрать ее из семьи. Этого человека должны консультировать психологи для того, чтобы он избавился от страха. Могут пройти годы, но у жертвы останется страх. Близкие должны убедить женщину обратиться в милицию, потому что абьюзеры успокаиваются, когда видят противовес его силе.

Жертвы насилия не хотят обращаться к правоохранителям, потому как идет давление со стороны родственников — стереотипы, что «такова жизнь, все терпели, и ты терпи».

— Часто жертвы семейного насилия винят во всем себя. Почему?

— Жертвы семейного насилия знают об этом по своей семье. Значит, такое уже было в детстве, они могли расти с мыслью о том, что «я никому не нужен» и «я во всем виноват». Скорее всего, у жертвы был абьюзер в семье, который привил эту позицию.

Чувство вины у детей и взрослых формируется, потому что агрессор всегда обвиняет пострадавшую сторону. Насилие никогда не причиняется молча, это всегда оскорбления, унижения, критика и манипуляции. Ребенок искренне верит, что он заслуживает такого обращения, и у него формируются ложные убеждения.

— К чему приводит насилие в семье над ребенком?

— Заниженная самооценка, неуверенность, тревожность и склонность к депрессии — это только часть последствий насилия и жестокого обращения. В будущем это обязательно приведет к проблемам, не только психологическим, но и соматическим. Исследования показали, что от хронического стресса у детей повреждается мозг, падает иммунитет. Со временем появляются поведенческие проблемы — склонность к частым болезням, алкоголизму, наркомании.

— Почему большинство жертв не понимают, что бьет не значит любит?

— Некоторые женщины считают, что насилие есть проявление любви. Они не хотят уходить от мужчин, потому что думают: «А выйду ли я потом замуж?», «Потерплю, и будет нормально», «Рожу еще одного, и успокоится». У них занижена самооценка. Это может продолжаться. Зачастую женщинам некуда идти. Хорошо, когда СМИ поднимают вопрос семейного насилия, насильники должны видеть осуждение общества к такому явлению.

— В каких социальных группах происходит больше семейного насилия?

— Нельзя сказать, что пострадавшие от домашнего насилия — это недостаточно образованные женщины.

Пострадавшими могут быть и люди с двумя высшими образованиями. Насилие распространено даже в развитых странах. Однако там хорошо налажены механизмы защиты пострадавших.

У нас есть охранный ордер, который изначально принят в благих целях, но реализовать его становится трудно. В развитых государствах есть санкции и специальные программы по психокоррекции, которые агрессор проходит в обязательном порядке. В Кыргызстане ограничиваются штрафом, который все равно бьет по семейному бюджету, и часто пострадавшая сторона забирает заявление.

В богатых семьях домашнее насилие часто замалчивается. Это происходит, потому что у абьюзера есть возможность договориться с правоохранителями и спустить дело на тормозах.

— Почему один из родителей, чей ребенок подвергся насилию в семье, зачастую не обращается в милицию?

— Жертва насилия пытается сохранить семью. В нашей стране разведенную женщину зачастую осуждают, мол, как это плохо. Играет роль и финансовая зависимость от агрессора. Нужно помнить, что многие проблемы во взрослой жизни связаны напрямую с получением неблагоприятного детского опыта.