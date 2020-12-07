Помещение патентно-технической библиотеки превратят в конференц-зал

Помещение Государственной патентно-технической библиотеки хотят перепрофилировать под конференц-зал и офис. Об этом сообщает портал госзакупок.
По его данным, тендер объявил департамент госзданий Управления делами президента. На эти цели он намерен потратить 14 миллионов 822 тысячи 998 сомов.
Конференц-зал хотят оборудовать для Кыргызпатента, его логотип указан на эскизах.
В объявлении не указывается название библиотеки, только адрес: бульвар Эркиндик, 58а. По информации из открытых источников, по нему расположена Государственная патентно-техническая библиотека.