Помещение патентно-технической библиотеки превратят в конференц-зал

Помещение Государственной патентно-технической библиотеки хотят перепрофилировать под конференц-зал и офис. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, тендер объявил департамент госзданий Управления делами президента. На эти цели он намерен потратить 14 миллионов 822 тысячи 998 сомов.

Конференц-зал хотят оборудовать для Кыргызпатента, его логотип указан на эскизах.