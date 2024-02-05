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Общество

В Джалал-Абаде хотят построить муниципальный кинотеатр за 51 миллион сомов

В Джалал-Абаде за счет республиканского бюджета планируют построить муниципальный кинотеатр. Об этом в сети Х написал депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

Он поделился фото распоряжения кабмина, которым Минфину поручается по согласованию с парламентским комитетом по бюджету, экономической и фискальной политике выделить областному центру 127 миллионов сомов. Из них 51 миллион — на строительство кинотеатра.

Еще 46,2 миллиона — на выплату оставшейся суммы за выполненную работу подрядными организациями по итогам реализации плана развития Джалал-Абада на 2023 год. Оставшиеся 30,5 миллиона направят на капитальный ремонт улицы Абдраманова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285937/
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