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Общество

Более 33,4 миллиона сомов потратит Минобразования на интернет для школ страны

Более 33,4 миллиона сомов потратит Минобразования на закупку услуг по предоставлению каналов передачи данных и доступа к интернету для школ Кыргызстана. Об этом сообщается на портале государственных закупок. 

Отмечается, что подключение к интернету должно быть выполнено для компьютерного класса каждого объекта. Услуга закупается с 1 февраля по 31 октября без учета каникулярного месяца (июль). А абонентская плата на одну школу не должна превышать 2 тысяч 40 сомов в месяц.

Интернетом необходимо обеспечить 2 тысячи 47 государственных образовательных организаций. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284970/
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