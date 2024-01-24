Более 33,4 миллиона сомов потратит Минобразования на интернет для школ страны

Более 33,4 миллиона сомов потратит Минобразования на закупку услуг по предоставлению каналов передачи данных и доступа к интернету для школ Кыргызстана. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Отмечается, что подключение к интернету должно быть выполнено для компьютерного класса каждого объекта. Услуга закупается с 1 февраля по 31 октября без учета каникулярного месяца (июль). А абонентская плата на одну школу не должна превышать 2 тысяч 40 сомов в месяц.

Интернетом необходимо обеспечить 2 тысячи 47 государственных образовательных организаций.