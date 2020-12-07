В Нарынской области планируют построить экспериментальный поселок на 300 дворов

В Ак-Талинском районе Нарынской области может появиться новый экспериментальный поселок Ак-Тилек. Проект соответствующего приказа Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, проект предусматривает переселение жителей существующих сел Ак-Чий и Жаны Тилек, находящихся в районе сейсмической и селевой опасности. Комиссия МЧС выдала заключение о необходимости переселения.

Новый поселок рассчитан на 1,5 тысячи жителей, или 300 дворов. Земля под будущее поселение трансформирована правительством в ноябре 2019 года.

Госстрой хочет придать проекту статус экспериментального, потому что при проектировании и строительстве поселка будут использоваться новые градостроительные, объемно-планировочные решения, конструкции, строительные материалы и системы инженерного обеспечения.

Реализовать проект планируют в течение трех лет.

Отмечается, что Генплан села «Ак-Тилек» реализован с использованием опыта, накопленного в науке мирового градостроительства, последних достижений, изобретенных для улучшения жизни людей и бережного отношения к экологии. Дома будут строиться быстровозводимым монолитным методом, что обеспечивает отличные теплотехнические и высокие сейсмические характеристики.

Инвестирование и финансирование планируются через программы ЕЭК ООН — Женева за счет привлечения иностранных инвестиций, предварительная договоренность имеется на уровне ответственного секретаря комитета ЕЭК.