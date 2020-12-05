20:28
USD 84.80
EUR 103.13
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

Ученые выяснили, что противовирусные препараты не влияют на тяжесть COVID-19

Противовирусные препараты не влияют на тяжесть заболевания и смертность при COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования ученых. Соответствующее изыскание опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.

Группа ученых проанализировала данные 11 тысяч 330 взрослых пациентов с COVID-19 в 405 больницах 30 стран и методы их лечения, в том числе получение противовирусных препаратов — ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира и интерферона бета-1а.

Всего было зарегистрировано 1 тысяча 253 смертельных случая. За 28 дней смертность составила 11,8 процента.

Выяснилось, что по сравнению с контрольными группами коэффициент смертности при приеме ремдесивира составил 0,95, гидроксихлорохина — 1,19, лопановира — 1,00, интерферона — 1,16. Таким образом, применение препаратов практически не дало результатов.

По мнению ученых, полученные ими данные опровергают мнение о том, что применение противовирусных средств может снизить смертность, начало искусственной вентиляции легких или продолжительность госпитализации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175706/
просмотров: 349
Версия для печати
Материалы по теме
Вы уже были в кинотеатре после их открытия? Голосование
Возобновлен въезд иностранцев в Кыргызстан: при себе иметь ПЦР
Залечились до смерти. В Джалал-Абаде из девяти пациентов умерли восемь
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались пять человек
В Кыргызстане еще шесть медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 425 человек
В Кыргызстане выявили 401 случай заражения COVID-19 и пневмонией. Всего — 74 774
Важно для переболевших COVID-19: назван напиток против выпадения волос
COVID-19. В Бишкеке организаторам тоев разрешили увеличить число посетителей
В мире COVID-19 заразились свыше 65,2 миллиона, умерли более 1,5 миллиона
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев сегодня может выйти из&nbsp;ИК &#8470;&nbsp;47 Алмазбек Атамбаев сегодня может выйти из ИК № 47
Рейс в&nbsp;один конец. Кыргызстанцев вербуют для перевозки мигрантов из&nbsp;Сирии Рейс в один конец. Кыргызстанцев вербуют для перевозки мигрантов из Сирии
Балбак Тулобаев: Я&nbsp;боюсь открывать школы. В&nbsp;детских больницах нет мест Балбак Тулобаев: Я боюсь открывать школы. В детских больницах нет мест
Освобождение Батукаева. Начальник учреждения отказался отпускать кримавторитета Освобождение Батукаева. Начальник учреждения отказался отпускать кримавторитета
Бизнес
Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с&nbsp;MegaCom Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с MegaCom
В&nbsp;Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия В Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк открыл новый филиал в&nbsp;центре Бишкека Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк открыл новый филиал в центре Бишкека
MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и&nbsp;топовые игры нон-стоп MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и топовые игры нон-стоп
5 декабря, суббота
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В «Аламедине-1» уровень повышен почти в 3,5 раза Загрязнение воздуха в Бишкеке. В «Аламедине-1» уровень...
19:47
И. о. премьер-министра знает, как побороть коррупцию на таможне
19:27
Ученые выяснили, что противовирусные препараты не влияют на тяжесть COVID-19
19:06
Подведены итоги национального конкурса среди журналистов «Стремление»
19:00
Цифра дня. 103 человека спасли на пожарах в Кыргызстане за 2020 год