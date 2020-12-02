Болят голова и поясница. Алмазбека Атамбаева не привезли в суд

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Главного обвиняемого не доставили в зал заседаний.

Алмазбек Атамбаев написал заявление, согласно которому он просит отложить заседание суда на неделю. Бывший глава государства указал, что у него ухудшилось состояние здоровья.

Согласно справке из медсанчасти колонии, у Атамбаева слабость, кашель, болят голова и поясница.

За ограждением находятся бывший сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев и экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов. Кроме того, на процесс явились другие обвиняемые по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года.

Адвокаты обвиняемых и сами подсудимые также просили отложить процесс.

Потерпевшая сторона по делу о событиях в Кой-Таше заявила, что дело можно рассматривать без Алмазбека Атамбаева.

Заседание отложено на 9 декабря.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности, по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также по эпизоду с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017-м Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум». Кроме того, суд объединил с другими дело о событиях 7-8 августа прошлого года в селе Кой-Таш.