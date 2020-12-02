15:14
USD 84.80
EUR 101.59
RUB 1.11
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Болят голова и поясница. Алмазбека Атамбаева не привезли в суд

Фото 24.kg. Канат Сагымбаев и Фарид Ниязов

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Главного обвиняемого не доставили в зал заседаний.

Алмазбек Атамбаев написал заявление, согласно которому он просит отложить заседание суда на неделю. Бывший глава государства указал, что у него ухудшилось состояние здоровья.

Согласно справке из медсанчасти колонии, у Атамбаева слабость, кашель, болят голова и поясница.

За ограждением находятся бывший сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев и экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов. Кроме того, на процесс явились другие обвиняемые по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года.

Адвокаты обвиняемых и сами подсудимые также просили отложить процесс.

Потерпевшая сторона по делу о событиях в Кой-Таше заявила, что дело можно рассматривать без Алмазбека Атамбаева.

Заседание отложено на 9 декабря.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности, по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также по эпизоду с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017-м Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум». Кроме того, суд объединил с другими дело о событиях 7-8 августа прошлого года в селе Кой-Таш.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175243/
просмотров: 299
Версия для печати
Материалы по теме
В Тонском районе изнасиловали несовершеннолетнюю. Обвиняемого оправдали
Алмазбек Атамбаев будет находиться под стражей, пока дело не поступит в суд
Алмазбек Атамбаев сегодня может выйти из ИК № 47
В Узгене в муниципальную собственность вернули земельный участок
Освобождение Батукаева. Приговор отменен, дело направлено на новое рассмотрение
Освобождение Батукаева. На митинге около Верховного суда произошла драка
Освобождение Батукаева. Около Верховного суда собрались сторонники Атамбаева
Коррупция и события в Кой-Таше. Суд не может рассмотреть дело без обвиняемых
Прослушка Атамбаева в СИЗО ГКНБ: возбуждено уголовное дело
Коррупция и беспорядки в Кой-Таше. Алмазбека Атамбаева доставили в суд
Популярные новости
Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с&nbsp;нуля основал в&nbsp;США свою компанию Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с нуля основал в США свою компанию
Алмазбек Атамбаев сегодня может выйти из&nbsp;ИК &#8470;&nbsp;47 Алмазбек Атамбаев сегодня может выйти из ИК № 47
Балбак Тулобаев: Я&nbsp;боюсь открывать школы. В&nbsp;детских больницах нет мест Балбак Тулобаев: Я боюсь открывать школы. В детских больницах нет мест
Освобождение Батукаева. На&nbsp;митинге около Верховного суда произошла драка Освобождение Батукаева. На митинге около Верховного суда произошла драка
Бизнес
Новейшие технологии лечения рака в&nbsp;медицинском центре &laquo;Анадолу&raquo; Новейшие технологии лечения рака в медицинском центре «Анадолу»
Зимние графики работы ЦОНов &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Зимние графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан»
Акция &laquo;Счастливая неделя&raquo;! VIP-номера MegaCom со&nbsp;скидкой до&nbsp;100 процентов Акция «Счастливая неделя»! VIP-номера MegaCom со скидкой до 100 процентов
Кыргызский футбольный союз принял решение по&nbsp;новому логотипу Кыргызский футбольный союз принял решение по новому логотипу
2 декабря, среда
15:06
ЦИК поддерживает заявление Клары Сооронкуловой. Пояснение юристов ЦИК поддерживает заявление Клары Сооронкуловой. Пояснен...
15:02
Болят голова и поясница. Алмазбека Атамбаева не привезли в суд
14:56
Стоимость ПЦР-анализа на COVID-19 обсудили в БГК. Считают завышенной
14:42
Вербовка кыргызстанцев. Милиция только приступила к проверке всех обстоятельств
14:40
Конституционная реформа. Почему важно навести порядок в судебной системе