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Общество

Начальника Ленинского РОВД Бишкека Мадияра Кулуева восстановили в должности

Начальника Ленинского РОВД Бишкека Мадияра Кулуева восстановили в должности. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что Мадияра Кулуева представили сегодня личному составу.

«Известно, что Верховный суд поддержал решение двух предыдущих инстанций и восстановил Кулуева в должности», — сообщили редакции.

Напомним, Мадияра Кулуева уволили во время режима ЧП якобы за неподчинение приказу коменданта Бишкека Алмазбека Орозалиева. Сообщалось, что комиссия, созданная распоряжением столичного ГУВД, выявила факты грубейших нарушений. Он подал на МВД в суд.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175211/
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