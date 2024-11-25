В Джалал-Абадской области открыли новое здание Сузакского районного отдела внутренних дел. В церемонии принял участие председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Фото пресс-центра ГКНБ

Он отметил, что материально-техническая база силовых структур обновляется по всей республике, и напомнил сотрудникам милиции об их основной задаче — оправдать доверие народа, соблюдать законность и сокращать преступность.

Камчыбек Ташиев заявил, что борьба с нарушителями закона в рядах правоохранителей будет вестись постоянно. «Все, кто нарушает закон, будь то сотрудники органов безопасности, прокуратуры, судов, будут привлечены к ответственности. Надевая форму милиционера, вы должны быть достойны ее», — сказал он.

Глава ГКНБ проинформировал о реконструкции зданий всех РОВД в стране, подчеркнув, что условия службы будут улучшены. Он также добавил, что сотрудникам милиции повысят зарплату.