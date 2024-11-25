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В Ноокате объявлен в розыск майор милиции, обвиняемый в получении взятки

Милиция ищет начальника Кок-Жарского ПОМ Ноокатского РОВД Тимура Абдисатар уулу. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

20 ноября в соцсетях опубликовано видео, где майор милиции Тимур Абдисатар уулу, находясь у себя в служебном кабинете, получает деньги от подчиненных. По факту возбуждено уголовное дело по статье 342 «Получение взятки группой лиц» УК КР.

21 и 22 ноября по подозрению в причастности к противоправным деяниям задержано пятеро участковых и помощник дежурного Кок-Жарского ПОМ ОВД Ноокатского района М.Н.

Оперативно-разыскные работы в отношении Тимура Абдисатар уулу продолжаются.

Тимура Абдисатар уулу
Фото Тимура Абдисатар уулу

Напомним, 17 ноября майор милиции записал видеообращение. В нем он пожаловался на действия начальника ОВД Ноокатского района Ошской области, полковника милиции Талгата Осконалиева.

По результатам служебной проверки принято решение уволить Тимура Абдисатар уулу за дискредитацию органов внутренних дел и ряд руководителей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312183/
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