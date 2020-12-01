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Общество

Кыргызский фильм «Подсолнух» получил две награды на фестивале в Екатеринбурге

Фильм Чингиза Сулумбекова «Подсолнух» получил две награды Открытого фестиваля документального кино «Россия», который завершился в Екатеринбурге Об этом сообщается на сайте кинофорума.

По его данным, лента получила диплом «За яркий дебют» и сертификат на право бесплатного показа на Всероссийском телевизионном канале «Продвижение».

МИД КР
Фото МИД КР. Награды

В 2020 году на конкурс заявлено 435 работ. В программу фестиваля отобрано 55 фильмов: 31 общеэкранных и 24 телевизионных.

Открытый фестиваль документального кино «Россия» проходит с 1988 года. Главные цели — пропаганда неигрового кино, формирование его высокого социально-культурного статуса, сохранение единого кинематографического пространства на территории стран бывшего Советского Союза, установление и развитие творческих контактов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175077/
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