ЦИК досрочно прекратила полномочия депутатов в Нарыне и Таласе

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов постановила утвердить решения Нарынской городской, Бакай-Атинской и Таласской ТИК о досрочном прекращении полномочий некоторых депутатов местных кенешей. Такое решение было принято на заседании ЦИК.

Центризбирком на основании личного заявления прекратил полномочия депутата Нарынского городского кенеша Бакытбека Абдыкеримова. Мандат передан временно не работающему Эльзару Болотбекову.

Полномочия депутата Шадыканского айыльного кенеша Русланбека Бакбазарова также прекращены на основании личного заявления. Мандат передан члену крестьянского хозяйства Нурболоту Кулубаеву.

Полномочия депутата Омуралиевского айыльного кенеша Алмаза Токторова прекращены в связи со смертью. Мандат передан электромонтеру в ОАО «Кыргызтелеком» Болотбеку Тууганбаеву.

Также ЦИК исключила из зарегистрированного списка кандидатов в Нарынский горкенеш Саматбека Калидулдаева, Жолдошбека Тиленбаева и Таштанбека Абдылдаева.