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Агент 024

В Балыкчи проходит митинг против действующих депутатов городского кенеша

В Балыкчи проходит митинг против действующих депутатов городского кенеша. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, избранные в местный кенеш не решают проблемные вопросы горожан. Они требуют, чтобы депутаты вышли на диалог с участниками акции.

«Нам не нужны старые депутаты, нужна люстрация и чистка. За 30 лет у нас в городе нет никакого развития. Народ их выбирал, пусть сегодня они поднимают наши вопросы», — говорят они.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/196670/
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