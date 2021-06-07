В Балыкчи проходит митинг против действующих депутатов городского кенеша. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, избранные в местный кенеш не решают проблемные вопросы горожан. Они требуют, чтобы депутаты вышли на диалог с участниками акции.

«Нам не нужны старые депутаты, нужна люстрация и чистка. За 30 лет у нас в городе нет никакого развития. Народ их выбирал, пусть сегодня они поднимают наши вопросы», — говорят они.

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