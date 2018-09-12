Значки депутатов местных кенешей Кыргызстана готовы изготовить пять компаний

Значки для депутатов местных кенешей Кыргызстана готовы изготовить пять компаний. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Предприниматель Елваехан Салой-Ахунов оценил значки в 1 миллион 250 тысяч сомов, ОсОО «Багымдат» — в 2,3 миллиона сомов, «Айрине про» — в 2,2 миллиона сомов, «Медальер» — в 2,6 миллиона сомов. Наименьшую цену выставил предприниматель Виталий Подстречный — 740 тысяч сомов.

Ранее ЦИК объявила тендер на покупку 10 тысяч нагрудных знаков на 3,8 миллиона сомов. Значки депутатам местных кенешей не могут купить второй год. Межведомственная комиссия посчитала необходимым отменить результаты торгов из-за разницы в 2 миллиметра в представленном образце и утвержденных размерах. Тендер тогда выиграло ОсОО «Медальер», предложившее значки по 380 сомов за штуку. Когда межведомственная комиссия предложила отменить итоги торгов, фирма подала в суд.

Вопрос обсуждали даже на заседании Жогорку Кенеша. Тогда депутаты заявили, что без значков их коллеги на местном уровне не могут полноценно работать.