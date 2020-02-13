Всего лишь словесная перепалка. Депутат местного кенеша опровергает драку

Председатель Катранского айыльного кенеша Сапарали Борубаев опроверг информацию об избиении коллеги Нурдина Дуйшебаева. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, у них с коллегой произошла словесная перепалка на заседании кенеша из-за золоторудного месторождения.

«В нашем селе есть золоторудное месторождение. Пару лет назад по требованию местных жителей работу инвесторов приостановили. Это очень опасно для экологии, так как рядом находится река, которая проходит через район и дальше течет в Таджикистан. Но компания до сих пор переводит в бюджет айыльного округа деньги. По нашим данным, инвестор пытается перепродать лицензию. Собрали 21 миллион сомов. Нурдин Дуйшебаев выступает за то, чтобы использовать эти средства. Я против», — пояснил Сапарали Борубаев.

По его словам, Нурдин Дуйшебаев лег в больницу.

«Рядом с нами были еще два человека. Оба подтвердили, что не было драки. Нурдин Дуйшебаев мой соперник на выборах председателя кенеша», — заявил депутат.