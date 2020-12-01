Вторая волна COVID-19. Ситуация в Бишкеке немного стабилизировалась

Ситуация с заражением COVID-19 в Бишкеке сейчас немного стабилизировалась. Об этом на пресс-конференции сообщила вице-мэр столицы Айжан Чыныбаева.

По ее словам, в сутки регистрируется от 70 до 130-140 новых случаев. «Сказать, что идет большой рост, не можем. Мы принимаем все меры, чтобы очаги не возгорались, удерживаем число больных», — сказала Айжан Чыныбаева.

Она отметила, что есть разные прогнозы об очередном росте заражения коронавирусом. «Например, что он придется на февраль-март. Мы призываем всех горожан, предпринимателей соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры», — добавила чиновница.

По ее данным, всего на 30 ноября в Бишкеке зарегистрировано 24 тысячи 279 заболевших, или 33 процента от общего числа зараженных COVID-19 и внебольничной пневмонией в стране.