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Общество

Ребенок случайно нашел уникальный артефакт 3000-летней давности

Девятилетний мальчик Биньямин Милт нашел на Храмовой горе в Иерусалиме крошечную золотую бусину, возраст которой может достигать 3 тысяч лет. Об этом говорится на сайте Temple Mount Sifting Project.

У украшения четыре слоя, каждый из которых состоит из крошечных золотых шариков, прикрепленных друг к другу в форме цветка. При этом бусина сохранилась в неплохом состоянии. Сначала археолог, которому показали находку, даже решил, что это современный предмет.

Оказалось, что бусину создали во времена Первого Храма, существовавшего с 950 по 586 год до нашей эры. Ученые отмечают, что золотые изделия этого периода встречаются крайне редко, поскольку в те времена золото включало в себя значительные примеси серебра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174961/
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