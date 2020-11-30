Цифра дня. 542 тысячи человек в Кыргызстане получают социальные пособия

Общая численность получателей госпособий составила 542 тысячи человек. Из них численность получателей ежемесячных пособий нуждающимся гражданам (семьям), имеющим детей до 16 лет, — «үй-бүлөгө көмөк» — составила 330 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство труда и социального развития.

Получателей ежемесячных пособий лицам, не имеющим права на пенсионное обеспечение, — «социальное пособие» — 92,8 тысячи человек.

Численность получателей единовременного пособия при рождении ребенка «балага сүйүнчү» — 119,8 тысячи человек.

В целом по республике средний размер пособия «үй-бүлөгө көмөк» составил 869,2 сома. Средний размер социального пособия составил 3 тысячи 78 сомов.

На выплату государственных пособий из средств республиканского бюджета профинансированы денежные средства на общую сумму 6 миллиардов 359 миллионов 400 тысяч сомов. Из этой суммы на выплату пособия «үй-бүлөгө көмөк» — 2 миллиарда 889 миллионов 500 тысяч, социального пособия — 2 миллиарда 986 миллионов 600 тысяч, пособия «балага сүйүнчү» — 483,3 миллиона.