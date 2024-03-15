За два месяца 2024 года более 26 тысяч детей получили выплату «балага сүйүнчү»

За два месяца 2024 года 26,3 тысячи детей получили единовременную выплату «балага сүйүнчү». Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

По состоянию на 1 марта 26 тысяч 377 детей получили выплату на общую сумму 105,6 миллиона сомов.

В ведомстве отметили, что единовременная выплата при рождении каждого ребенка составляет 4 тысячи сомов. При одновременном рождении троих и более детей родители получают 50 тысяч сомов на каждого ребенка.

Для оформления единовременной выплаты следует обратиться в центры обслуживания населения или органы регистрации актов гражданского состояния. Заявление на получение единовременной выплаты необходимо подать в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Министерство труда, социального обеспечения и миграции

Средства зачисляют на банковский счет в течение двух рабочих дней с момента подачи заявки.

Получить деньги можно через кассу любого филиала «РСК Банка» и «Айыл Банка» не позднее шести месяцев со дня обращения.

Важно помнить, что при заполнении заявления необходимо указать правильный номер мобильного телефона, поскольку после перевода денег на контактные номера через банк будет отправлено СМС-сообщение.