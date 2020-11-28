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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще шесть человек

В Кыргызстане за последние сутки зафиксировали шесть смертей от коронавируса. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали три летальных исхода, в Нарынской, Чуйской и Ошской областях — по одному.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 262 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174790/
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