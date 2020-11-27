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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Коррупция и события в Кой-Таше. Суд не может рассмотреть дело без обвиняемых

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

До начала заседания секретарь суда сообщила, что на заседании отсутствуют двое подсудимых — бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев и экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов.

Гособвинители сообщили, что Албек Ибраимов был осужден и объявлен в розыск. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Адвокат Аскарбека Шадиева сообщил, что его подзащитный находится в США и получает политическое убежище.

Подсудимые по делу о событиях в селе Кой-Таш просили разобщить уголовное дело и рассматривать их материалы отдельно от остальных.

Подсудимые также просили создать нормальные условия для проведения заседаний.

В связи с тем, что суд не может рассматривать дело без обвиняемого, заседание отложено.

Напомним, ранее суд объединил уголовные дела. В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017 году Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174733/
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