Коррупция и беспорядки в Кой-Таше. Алмазбека Атамбаева доставили в суд

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Главного обвиняемого доставили в зал заседаний. Кроме него в суде присутствуют экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, бывший сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев и другие подсудимые по делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

Напомним, ранее суд объединил уголовные дела. В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017 году Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».