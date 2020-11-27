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Общество

В Агентстве гражданской авиации проведут оптимизацию штата

В Агентстве гражданской авиации проведут оптимизацию и реструктуризацию штата. Об этом на пресс-конференции сообщил директор ведомства Сталбек Шаршеев.

По его словам, создадут также механизм прозрачного источника формирования бюджета.

«Для того чтобы агентство качественно и эффективно выполняло свои задачи, планируем провести оптимизацию штатной структуры. Будет переаттестация сотрудников. Скорее всего, объявим конкурс на должности, которые, возможно, освободятся. На места придут сотрудники, которые достойны должностей», — проинформировал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174688/
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