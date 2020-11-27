Каждый третий штраф, выписанный водителям Кыргызстана в рамках «Безопасного города», — ошибочный. Об этом 24.kg заявил юрист Кубан Садыров. Проблема, по его словам, еще и в том, что незаслуженно полученные «письма счастья» практически нереально оспорить. Работающий с февраля 2019 года проект все чаще стал вызывать вопросы не только у юристов, но и у экспертов дорожной безопасности. По их мнению, главная его цель — деньги, а не жизни водителей и пешеходов.

Набившие оскомину «треноги»

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Кубан Садыров занимается защитой прав автовладельцев последние полгода. За это время к нему успели обратиться сотни водителей. Через руки юриста прошли тысячи выписанных штрафов. По его словам, главная причина, заставляющая сомневаться в прозрачности «Безопасного города», — это передвижные аппаратно-программные комплексы «Автопатруль Радар-П», в народе попросту прозванные «треногами». Вопросы возникают не к самим аппаратам, а к тому, как их используют специалисты.

Фото 24.kg. Юрист Кубан Садыров

«В руководстве по эксплуатации комплекса указано, что при неправильной его установке и использовании аппарат будет выдавать ошибочные данные, а стало быть, и штрафы. И именно это мы сегодня наблюдаем.

По моим усредненным оценкам каждый третий штраф, выписанный с помощью «треног», — ошибочный

В денежном эквиваленте это порядка 1 миллиарда сомов ущерба, нанесенного водителям с начала действия проекта», — говорит юрист.

В своей практике Садыров не раз столкнулся с тем, что штраф выписывался не нарушителю, а человеку, ехавшему следом за ним, либо по встречной полосе движения.

«Комплекс работает на основе эффекта Доплера. Он посылает сигналы, которые отражаясь от препятствий, вычисляют скорость тех, или иных объектов — в нашем случае автомашин. И здесь важна контрольная зона и то, чтобы в момент фиксации в ней не было посторонних движущихся объектов и препятствий. Однако на практике операторы «треног» за этим не следят, а штрафы людям все равно приходят», — объясняет Кубан Садыров.

Фото 24.kg. По словам юриста - это один из примеров, когда штраф был по ошибке выписан другой машине

Не меньше вопросов у юриста и по поводу мест, где устанавливаются передвижные аппаратно-программные комплексы.

«В техпаспорте указано, что установки чувствительны к различным излучениям. Например, их нельзя ставить вблизи линий электропередачи, в местах, где работает электросварка и прочее.

Но мы видим, что в Бишкеке на улице Профсоюзной «тренога» стоит прямо под высоковольтной ЛЭП. Та же картина на улице Алыкулова и во многих других местах. По идее они должны работать за городом, вдали от помех.

Можем ли мы после этого доверять их данным? Конечно, нет», — считает юрист.

Большие проблемы, по его словам, и с обжалованием неправомерно выписанных штрафов. Сложность в том, что комиссия по их рассмотрению состоит исключительно из сотрудников ГУОБДД.

«Естественно, люди из системы не хотят терять деньги и занижать показатели работы.

Мы не раз обжаловали штрафы, рассказывали комиссии об эффекте Доплера, но они никаких наших доводов не учитывают.

То же самое и по погрешностям. Нам отвечают, что погрешность настраивается в аппарате, но это ложь! Даже завод-производитель не смог от нее избавиться, для чего и прописал ее в техпаспорте», — говорит Кубан Садыров.

В теории несогласные с выписанным штрафом автовладельцы могут обжаловать его в суде, однако на практике этого не происходит. Причина проста.

Услуги адвоката в Бишкеке стоят от $300 до $500. Человеку проще согласиться с вердиктом «треноги» и оплатить 1 или 2 тысячи сомов.

«Раньше по доверенности права водителей в судах могли представлять юристы. Не обязательно было иметь лицензию адвоката, чтобы участвовать в таких заседаниях. В новых кодексах эту норму убрали, лишив людей доступной им защиты», — заключает собеседник редакции.

У ГУОБДД своя правда

В пресс-службе ГУОБДД МВД, кудаобратилось за комментариями, доводы юриста считают необоснованными. По словам сотрудников милиции, каждый из используемых в Кыргызстане российских аппаратов прошел сертификацию как в России, так и в Кыргызстане.

«По правилам водители имеют возможность превышать установленную скорость движения до 10 километров в час.

В целях исключения погрешности при вынесении постановления за нарушения скоростного режима в программное обеспечение комплексов были внесены изменения, согласно которым нарушением считается превышение допустимой скорости свыше 10 километров в час плюс 1 километр

Умышленным нарушением скоростного режима правил дорожного движения считается превышение установленной скорости на более чем 20, 40, 60 километров и более», — сообщили в ГУОБДД.

Фото 24.kg. Передвижной аппаратно-программный комплекс «Автопатруль Радар-П»

В главном управлении уверяют, что передвижные аппаратно-программные комплексы «Автопатруль Радар-П» устанавливаются на участках дорог с повышенной аварийностью, которые определяются и обновляются благодаря анализу.

Программа фиксирует скорость каждой машины отдельно. При этом специалисты следят за правильным углом установки аппарата.

«При развертывании АПК операторы ОсОО «Вега Оперейтинг Компани» выставляют угол обзора 14±1 градусов к дорожной разметке, после чего отправляют фотоотчет диспетчеру, где четко зафиксирован данный угол, который постоянно контролируется в течение всего рабочего времени», — отметили в пресс-службе ГУОБДД.

Не согласны в ведомстве и с тем, что комиссия центра мониторинга ГУОБДД предвзята и категорична при рассмотрении поданных на обжалование штрафов. За все время работы «Безопасного города» было проведено 99 заседаний.

«Комиссией рассмотрено 6 тысяч 794 дела о нарушениях ПДД, решениями комиссии 2 тысячи 7 постановлений оставлены без изменений, 4 тысячи 787 постановлений отменены» пресс-служба ГУОБДД МВД

Деньги важнее безопасности

«Безопасный город» сегодня не в полной мере выполняет изначально заложенные в проект функции. Такого мнения придерживается эксперт по безопасности дорожного движения Олег Мороз.

«Прежде всего, нам нужно определиться, что для нас первостепенно — безопасность на дорогах, жизни и здоровье граждан или фиксация нарушений правил дорожного движения. Это несколько разные вещи. Объясню на примере. С весны в Кыргызстане закрыты школы. Однако возле них по сей день выставляют передвижные аппаратно-программные комплексы. Для чего это делается, если детей в учебных заведениях нет? Они все сидят по домам и их безопасности ничто не угрожает? Казалось бы, аппараты можно перенести в более проблемные места, но этого никто не делает. Все потому, что камеры возле школ зарабатывают деньги. Детей нет, а ограничивающие скорость знаки есть. И это лишь один пример. В итоге мы имеем большое количество штрафов, которые ни коем образом не влияют на улучшение аварийной ситуации», — говорит эксперт.

Фото из интернета. Эксперт по безопасности дорожного движения Олег Мороз

По его словам, безопасность дорожного движения — это, прежде всего, профилактика и воспитание граждан в духе соблюдения ПДД, а не выбивание из них штрафов. И если камеры выставляются на дорогах, чтобы приучить водителей к дисциплине, то даже в этом случае исполнители «Безопасного города» должны прислушаться к логике.

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«Перед стационарными камерами «Безопасного города» по правилам устанавливается знак, предупреждающий о них водителей. Видя это предупреждение, человек начинает следить за скоростным режимом. Но такие знаки не ставятся перед передвижными комплексами. Все потому, что задача — не приучить водителя к дисциплине и соблюдению ПДД, а поймать его на нарушении и оштрафовать, что никак не влияет на безопасность», — говорит Мороз.

В том, что безопасность граждан важнее получаемых от них денег, заставляют сомневаться и новые кодексы, вступившие в силу в прошлом году. Согласно новым правилам, сотрудники ГУОББД лишились возможности изымать у злостных нарушителей водительские права.

«Когда они разрабатывались — мнение специалистов не учитывалось. Люди писали их под выделенные гранты, без учетов особенностей нашего законодательства, практики применения и менталитета.

Лишение прав было хотя и спорной, но очень действенной мерой. Став пешеходом, водитель задумывался о причинах, по которым это произошло.

Разработчики уверяли, что большие суммы штрафов станут сдерживающим фактором. Однако, как показала практика, люди продолжают нарушать, имея в запасе по 10 и даже по 20 тысяч неоплаченных штрафов. Потому что для одних это неподъемные деньги, а для других — сущая мелочь», — заключает эксперт.

Олег Мороз уверен, что спустя почти два года работы проекта «Безопасный город» назрел вопрос о корректировке его принципов и механизмов. По меньшей мере он должен стать более открытым и понятным для граждан, не вызывающим сомнения инструментом.

Корректировка проекта, по его словам, необходима и из-за пандемии коронавируса, которая нанесла серьезный удар по финансам. Доходы большинства кыргызстанцев существенно снизились, экономическая ситуация в стране в обозримом будущем едва ли улучшится. Количество неоплаченных штрафов при этом будет лишь увеличиваться, как и недовольство в обществе. Стоит помнить, что автовладельцы — это треть населения Кыргызстана. Особенно острой, по прогнозам эксперта, ситуация станет к весне 2021 года.