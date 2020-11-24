В БГК создали новую коалицию большинства и вновь перенесли сессию

В БГК создали новую коалицию большинства, в состав которой вошли фракции «Республика — Ата Журт», «Мекеним Кыргызстан» и СДПК. Отметим, что они и ранее входили в ее состав. Всего в ней было четыре фракции — еще «Онугуу Прогресс». «Кыргызстан» находился в оппозиции.

Лидером коалиции большинства утвердили кандидатуру от СДПК Жумабека Салымбекова. Его заместителями стали Анатолий Горбунов от фракции «Республика — Ата Журт» и Нургазы Каримов от «Мекеним Кыргызстана».

Жумабек Салымбеков отметил, что коалиция большинства поддерживает кандидатуру Жаныбека Абирова в качестве председателя БГК и Руслана Жакишова в качестве его заместителя.

Коалиция большинства перенесла сессию БГК на 2 декабря.