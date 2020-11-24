Samsung, Huawei и Xiaomi возглавили рынок смартфонов в третьем квартале 2020-го

Аналитическое агентство Gartner опубликовало очередной отчет по рынку смартфонов. Как выяснилось, в третьем квартале 2020-го по всему миру было продано 366 миллионов устройств, что на 5,7 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Хотя падение заметно, но оно составляет менее 20 процентов, на которые рынок упал в первом полугодии.

Samsung по-прежнему остается лидером с 80,82 миллиона проданных телефонов и 22 процентами рынка. В целом из топ-5 производителей только Samsung и Xiaomi смогли увеличить продажи на 2,2 и 34,9 процента соответственно.

На втором месте Huawei с 51,83 миллиона проданных смартфонов. Рыночная доля компании составляет 14,4 процента.

Xiaomi продала 44,41 миллиона аппаратов, что эквивалентно доле рынка в 12,1 процента.

Apple находится на четвертом месте. С июля по сентябрь компания продала 40,6 миллиона смартфонов, рыночная доля составила 11,1 процента.

Кстати, Oppo недалеко от Apple: в третьем квартале было продано 29,89 миллиона телефонов (рыночная доля данной компании составляет 8,2 процента).