За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 558 тысяч 90. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 59 миллионов 128 тысяч 645 человек. Больше всего зараженных в США (12 миллионов 414 тысяч 292), Индии (9 миллионов 139 тысяч 865), Бразилии (6 миллионов 87 тысяч 608), Франции (2 миллиона 195 тысяч 940), России (2 миллиона 96 тысяч 749), Испании (1 миллион 582 тысячи 616), Великобритании (1 миллион 531 тысяча 267), Италии (1 миллион 431 тысяча 795), Аргентине (1 миллион 374 тысячи 631) и Колумбии (1 миллион 254 тысячи 979).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 37,8 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 400 тысяч 25.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 395 тысяч 658. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 62 человека. В том числе в США скончались 257 тысяч 751 человек, Бразилии — 169 тысяч 485, Индии — 133 тысячи 738, Мексике — 101 тысяча 926 и Великобритании — 55 тысяч 327.

В Кыргызстане зарегистрировали 70 тысяч 366 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 126 тысяч 182, Узбекистане — 71 тысячу 774, Таджикистане — 11 тысяч 932.