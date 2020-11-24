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Общество

ГСБЭП усиливает работу по защите бизнеса и инвесторов

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями усилит работу по защите бизнеса и иностранных инвесторов. Об этом на оперативном совещании Финансовой полиции заявил ее председатель Сыймык Жапыкеев.

«Сложившаяся эпидемиологическая обстановка в стране серьезно затронула деятельность бизнеса. COVID-19 оказался по-настоящему неожиданным явлением и крайне негативно отразился на экономике. Защита прав предпринимателей является одним из приоритетных направлений деятельности Финансовой полиции, поэтому сотрудники ГСБЭП должны оказывать им соответствующую поддержку», — сказал он.

Кроме этого, по его словам, необходимо искоренить негативные факторы, позволяющие нечистым на руку чиновникам оказывать давление на бизнес.

«Избыточная активность фискальных органов настораживает бизнесменов и ставит под сомнение целесообразность дальнейшего инвестирования первичных проектов на территории республики. Поэтому Финансовая полиция должна тщательно расследовать факты давления на предпринимателей и их необоснованное преследование. Подобные правонарушения подрывают веру в закон и свободу экономической деятельности, ведь самое главное для инвестора — честность и справедливость органов власти», — отметил Жапыкеев.

пресс-службы ГСБЭП КР
Фото пресс-службы ГСБЭП КР

В завершение совещания председатель дал указание руководителям структурных подразделений ГСБЭП организовать регулярный прием граждан и субъектов предпринимательства по всей республике.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174188/
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