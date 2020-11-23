Прокуратура вернула незаконно выданный под строительство многоэтажки участок

Прокуратура вернула незаконно выданный земельный участок, расположенный на территории средней школы № 79. Об этом сообщили в главном надзорном органе.



По его информации, прокуратура Ленинского района выявила факт незаконной передачи земельных участков для строительства частного многоэтажного дома. Должностные лица управления землепользования и строительства мэрии Бишкека злоупотребили служебным положением, чтобы продать социальные объекты.



«В результате незаконных действий государству нанесен ущерб в размере 7 миллионов 847 тысяч сомов. Факт зарегистрировали в ЕРПП. На сегодняшний день ведутся судебные разбирательства», — отметили в Генпрокуратуре.