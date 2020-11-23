Прокуратура вернула незаконно выданный под строительство многоэтажки участок

Прокуратура вернула незаконно выданный земельный участок, расположенный на территории средней школы № 79. Об этом сообщили в главном надзорном органе.
По его информации, прокуратура Ленинского района выявила факт незаконной передачи земельных участков для строительства частного многоэтажного дома. Должностные лица управления землепользования и строительства мэрии Бишкека злоупотребили служебным положением, чтобы продать социальные объекты.
По его информации, прокуратура Ленинского района выявила факт незаконной передачи земельных участков для строительства частного многоэтажного дома. Должностные лица управления землепользования и строительства мэрии Бишкека злоупотребили служебным положением, чтобы продать социальные объекты.
«В результате незаконных действий государству нанесен ущерб в размере 7 миллионов 847 тысяч сомов. Факт зарегистрировали в ЕРПП. На сегодняшний день ведутся судебные разбирательства», — отметили в Генпрокуратуре.