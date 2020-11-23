В мэрии Бишкека работают над узакониванием участков под существующими домами

В мэрии Бишкека идет работа по узакониванию участков под существующими домами, построенными до и после 1999 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в течение 15 дней в управлении земельных ресурсов проходили заседания комиссий, на которых рассмотрено 189 заявлений горожан по вопросам индивидуальных жилых строений. «Большая часть обращений имеет законные основания для вынесения положительного решения», — отметили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что 20 ноября три семьи уже получили постановления муниципалитета, в соответствии с которыми смогут получить правоудостоверяющие документы на свои жилые дома.