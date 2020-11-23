Прокуратура вернула незаконно предоставленный земельный участок в «Арча-Бешике»

Прокуратура Ленинского района вернула незаконно предоставленный земельный участок в жилмассиве «Арча-Бешик». Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, должностные лица Бишкекглавархитектуры и управления землепользования и строительства мэрии злоупотребили служебным положением, чтобы продать рынок в новостройке «Арча-Бешик». На имя бездомного незаконно оформлено 0,07 гектара стоимостью 6 миллионов 99 тысяч сомов. А филиал госучреждения «Кадастр» в Бишкеке выдал государственный акт о праве частной собственности на этот земельный участок.

В результате незаконных действий государству нанесен ущерб в размере 6 миллионов 99 тысяч сомов.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, материалы переданы в ГКНБ для организации следственных действий. В настоящее время ведется следствие.

Кроме того, прокуратура Ленинского района предъявила иск в суд на незаконное решение о выделении земельного участка и отмене государственных актов.

«Заявление было полностью удовлетворено и вступило в законную силу. 5 ноября 2020 года районная прокуратура внесла представление в мэрию для принятия земельного участка в муниципальную собственность», — добавили в прокуратуре.