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Общество

Жители села Мады недовольны ослиной фермой. Снова вышли на митинг

Примерно 70 жителей села Мады Кара-Суйского района Ошской области снова вышли на митинг. Они требуют, чтобы соответствующие органы проверили ослиную ферму.

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Местные жители подозревают, что руководство предприятия распространяет мясо умерших животных по селу, отчего у людей могут появиться различные болезни.

«Мы уже третий год пытаемся добиться проверки, нет никакой реакции от местных властей. Мы хотим посмотреть, как тут разводят животных, где хоронят умерших, куда выбрасывают отходы», — говорят митингующие.

К протестующим вышел бригадир фермы и рассказал, что предприятие работает исключительно на экспорт в Китай.

«Мы работаем официально, здесь вскармливаем ослов. Из-за того, что границы сейчас закрыты, работы практически нет 10 месяцев, а так работаем на Китай. Здесь никто не режет ослов и не ест — мы же мусульмане. Если один раз в месяц умирает одно животное, отвозим в специальную яму», — рассказал представитель фермы.

Отмечается, что сейчас на ферме находятся около 800 голов ослов.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174080/
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