В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек находится на 1-м месте.

В 9.30 статус города отмечен как «опасно» (Hazardous). Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 310 (AQI), а замеры концентрации мелких частиц PM2.5 показали 259,5 мкг/м³.

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.

Данные на 21 ноября в 9.30:

в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 7,2 раза: PM2.5 среднесуточный — 252 мкг/м³, на момент измерения — 159 мкг/м³;

в микрорайоне «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 1,57 раза: PM2.5 среднесуточный — 55 мкг/м³, на момент измерения — 40 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.

На 9.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 203 (AQI), концентрация PM2.5 на момент измерения — 174 мкг/м³.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.