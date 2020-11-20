В Кыргызстане за сутки выявили 386 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировано 119 случаев, в Оше — 2, Чуйской области — 118, Ошской — 30, Таласской — 17, Нарынской — 11, Иссык-Кульской — 55, Джалал-Абадской — 7, Баткенской — 27.

С марта в республике зарегистрировали 68 тысяч 702 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.