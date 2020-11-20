Швейцария поддержит модернизацию сестринского образования в Кыргызстане

Швейцария окажет поддержку в модернизации сестринского образования в Кыргызстане. Об этом на онлайн-форуме сообщила заместитель главы миссии посольства Швейцарии в КР Анн Мулен.

«Швейцария была и остается вашим верным партнером в реализации стратегии по реформе здравоохранения до 2030 года. Вместе мы сможем повысить квалификацию медсестер и предложить им хорошие условия труда, которые они заслуживают», — сказала она.

Анн Мулен отметила давнее партнерство двух стран в секторе здравоохранения. «Более 20 лет мы поддерживаем мероприятия по развитию этой сферы в КР. Наш главный приоритет — развитие первичного уровня, где роль медсестер очень важна. Сегодня в системе первичной медико-санитарной помощи наблюдается серьезный дефицит семейных врачей, особенно в сельских и отдаленных районах. Медсестры, выполняющие свой служебный долг в сельских медпунктах, помогают восполнить нехватку врачей. Пандемия COVID-19 еще раз подтвердила важность медсестер, которые подвергаются максимальной нагрузке, работая в красных зонах, мобильных бригадах и на горячей линии 118», — добавила замглавы миссии.