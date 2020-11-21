12:40
USD 84.80
EUR 100.68
RUB 1.12
Общество

Как в холодильнике и с постоянным прорывом труб. В каком состоянии музей ИЗО

В музее ИЗО имени Гапара Айтиева в результате прорыва трубы и затопа повреждены 10 экспонатов. Об этом 24.kg сообщила директор Айгуль Мамбетказиева.

По ее словам, пострадали материалы, которые очень сложно восстановить.

Читайте по теме
В Музее ИЗО из-за прорыва трубы затопило вводный зал

«Поврежденные экспонаты — это ткань, ткачество, кожа и дерево, все эти материалы очень сложно восстановить, потому что сама реставрация музейного предмета достаточно узконаправленная и дорогостоящая. К сожалению, у нас в стране нет реставрационной школы, по республике лишь единицы могут их восстановить», — сказала Айгуль Мамбетказиева.

Директор музея рассказала, что с начала 2020 года произошло четыре крупных аварии. Здание построено еще в 70-е годы прошлого века. Мелкие точечные ремонты не помогут сохранить историко-культурное наследие народа, поэтому необходимо провести полную реконструкцию строения.

«Мы постоянно находимся в стрессовой ситуации. Каждый день где-то у нас прорвет трубу, где-то что-то ломается. В дождливую погоду с потолков течет вода, из-за этого набухает паркет и постепенно приходит в негодность. В некоторых залах чувствуется запах сырости. Решить проблему мелкими ремонтами не получится, нам нужна полная реконструкция. Этим летом наш музей посещал бывший глава государства и обещал выделить средства на ремонт, однако из-за пандемии и событий в октябре наши вопросы сразу сошли с приоритетов», — отметила Айгуль Мамбетказиева.

Директор музея обратилась к властям и простым гражданам за помощью. «Нам нужна любая поддержка в виде консультаций специалистов или же денежные пожертвования. Госстрой нам подсчитал расходы, которые потребуются для ремонта — это 200 миллионов сомов, но я думаю, потребуется больше денег», — считает она.

Айгуль Мамбетказиева рассказала, что есть и проблемы с освещением. Особенность архитектуры здания в том, что освещение создавалось двумя схемами — естественным светом, который поступал через стеклянные потолки, и внутренний, искусственный. Из-за природных явлений стекло потрескалось, поэтому пришлось заменить его на другой материал.

 

«За 46 лет потолки перестали быть прозрачными из-за пыли и осадков. Поэтому мы заменили их на другой материал. Сейчас здание освещается только искусственным светом, которого никак не хватает, чтобы хорошо разглядеть экспонаты. Есть специальные схемы, когда каждому экпонату, в зависимости от его структуры, органики и состава, подводится специальный свет, от которого экспонаты и картины не выцветают», — отметила директор музея.

Читайте по теме
Беспорядки в Бишкеке. При захвате «Белого дома» пропали восемь картин

Айгуль Мамбетказиева рассказала, что в музее должен быть определенный климат — 18 градусов тепла и 55 процентов влажности. В здании уже давно перестали работать вентиляционная система и холодильник. Не налажены и системы видеонаблюдения и автоматического пожаротушения.

«В здании хранятся материальные подтверждения творчества и духовности нашего народа. Однако в случае пожара никто не знает, что будет с музейными предметами. Мы и соответствующие службы проверяем, но коммуникация проходит по всему зданию, площадь которой составляет свыше 8 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день нет возможности проверить состояние всех пропускных каналов», — заключила Мамбетказиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173748/
просмотров: 297
Версия для печати
Материалы по теме
В Музее ИЗО из-за прорыва трубы затопило вводный зал
Юристанбек Шыгаев хочет забрать работы кыргызстанцев. Джекшенкулов лоббирует
Подлинники подмененных картин из музея не найдены. Виновники готовы возместить
Виртуальная экспозиция музея ИЗО Бишкека попала в рейтинг топ-10 в СНГ
Художники Кыргызстана решили «обновить» известные картины
Посети музей не выходя из дома. В Бишкеке презентовали онлайн-галерею
Скандал с феминале. В музее ИЗО новый директор
В Минкультуры опять передумали: Миру Джангарачеву не восстановят в должности
Скандал с феминале. За Миру Джангарачеву заступился только один депутат
Скандал с феминале. Кандидатов на пост главы музея ИЗО у министра культуры нет
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке закрыли 25&nbsp;маршрутных линий. Водители увольняются В Бишкеке закрыли 25 маршрутных линий. Водители увольняются
В&nbsp;кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора Атамбаева с&nbsp;его адвокатом В кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора Атамбаева с его адвокатом
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается похолодание
Присвоил штандарт? В&nbsp;соцсетях обсуждают фото Садыра Жапарова в&nbsp;резиденции Присвоил штандарт? В соцсетях обсуждают фото Садыра Жапарова в резиденции
Бизнес
Сестры Шевченко против бразильянок. Турнир UFC 255&nbsp;в O!TV на&nbsp;канале UFC&nbsp;ТВ Сестры Шевченко против бразильянок. Турнир UFC 255 в O!TV на канале UFC ТВ
Пополняй баланс MegaCom из&nbsp;России и&nbsp;получай кешбэк 10&nbsp;процентов Пополняй баланс MegaCom из России и получай кешбэк 10 процентов
Дело &laquo;Акнета&raquo;. Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в&nbsp;психиатрической клинике Дело «Акнета». Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в психиатрической клинике
ПРЕМИАЛЬНЫЕ номера&nbsp;О! со&nbsp;СКИДКОЙ до&nbsp;90&nbsp;процентов&nbsp;&mdash; только один день ПРЕМИАЛЬНЫЕ номера О! со СКИДКОЙ до 90 процентов — только один день
21 ноября, суббота
12:40
Кыргызстанцы поддерживают возвращение в бюджет незаконно полученных средств Кыргызстанцы поддерживают возвращение в бюджет незаконн...
12:23
В аварии с участием шести машин в Бишкеке пострадали три человека
12:18
В Ошском перинатальном центре откроют стационар для беременных
12:17
Члены КС не понимают, зачем изменили статьи о правах человека в Основном законе
12:08
Данияр Конокбаев назначен заместителем председателя ОАО «Кыргызалтын»