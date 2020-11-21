Как в холодильнике и с постоянным прорывом труб. В каком состоянии музей ИЗО

В музее ИЗО имени Гапара Айтиева в результате прорыва трубы и затопа повреждены 10 экспонатов. Об этом 24.kg сообщила директор Айгуль Мамбетказиева.

По ее словам, пострадали материалы, которые очень сложно восстановить.

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«Поврежденные экспонаты — это ткань, ткачество, кожа и дерево, все эти материалы очень сложно восстановить, потому что сама реставрация музейного предмета достаточно узконаправленная и дорогостоящая. К сожалению, у нас в стране нет реставрационной школы, по республике лишь единицы могут их восстановить», — сказала Айгуль Мамбетказиева.

Директор музея рассказала, что с начала 2020 года произошло четыре крупных аварии. Здание построено еще в 70-е годы прошлого века. Мелкие точечные ремонты не помогут сохранить историко-культурное наследие народа, поэтому необходимо провести полную реконструкцию строения.

«Мы постоянно находимся в стрессовой ситуации. Каждый день где-то у нас прорвет трубу, где-то что-то ломается. В дождливую погоду с потолков течет вода, из-за этого набухает паркет и постепенно приходит в негодность. В некоторых залах чувствуется запах сырости. Решить проблему мелкими ремонтами не получится, нам нужна полная реконструкция. Этим летом наш музей посещал бывший глава государства и обещал выделить средства на ремонт, однако из-за пандемии и событий в октябре наши вопросы сразу сошли с приоритетов», — отметила Айгуль Мамбетказиева.

Директор музея обратилась к властям и простым гражданам за помощью. «Нам нужна любая поддержка в виде консультаций специалистов или же денежные пожертвования. Госстрой нам подсчитал расходы, которые потребуются для ремонта — это 200 миллионов сомов, но я думаю, потребуется больше денег», — считает она.

Айгуль Мамбетказиева рассказала, что есть и проблемы с освещением. Особенность архитектуры здания в том, что освещение создавалось двумя схемами — естественным светом, который поступал через стеклянные потолки, и внутренний, искусственный. Из-за природных явлений стекло потрескалось, поэтому пришлось заменить его на другой материал.

«За 46 лет потолки перестали быть прозрачными из-за пыли и осадков. Поэтому мы заменили их на другой материал. Сейчас здание освещается только искусственным светом, которого никак не хватает, чтобы хорошо разглядеть экспонаты. Есть специальные схемы, когда каждому экпонату, в зависимости от его структуры, органики и состава, подводится специальный свет, от которого экспонаты и картины не выцветают», — отметила директор музея.

Айгуль Мамбетказиева рассказала, что в музее должен быть определенный климат — 18 градусов тепла и 55 процентов влажности. В здании уже давно перестали работать вентиляционная система и холодильник. Не налажены и системы видеонаблюдения и автоматического пожаротушения.

«В здании хранятся материальные подтверждения творчества и духовности нашего народа. Однако в случае пожара никто не знает, что будет с музейными предметами. Мы и соответствующие службы проверяем, но коммуникация проходит по всему зданию, площадь которой составляет свыше 8 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день нет возможности проверить состояние всех пропускных каналов», — заключила Мамбетказиева.