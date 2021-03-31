Историческому музею и Музею ИЗО подключили электричество

Подача электроэнергии в Исторический музей и Музей ИЗО возобновлена. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что вопрос энергоснабжения в музеях взял под свой контроль премьер-министр Улукбек Марипов. Он поручил в оперативном порядке решить проблему. Вопрос о погашении задолженности за потребленную электроэнергию будет решаться без отключения света.

Напомним, что сегодня медиаэксперт по вопросам здравоохранения Елена Баялинова сообщила 24.kg, что Музею изобразительных искусств имени Гапара Айтиева отключат электричество за долги. Сегодня в музей во время открытия выставки пришел сотрудник ОАО «Северэлектро» и сказал, что вынужден отключить электроснабжение.

Позже директор Исторического музея также сообщил, что и им отключили свет за долги.