В Сети появился список самых плохих паролей, которые выбирали пользователи в 2020 году. Такое исследование каждый год публикует компания NordPass. Ненадежность секретных комбинаций определяется частотой их использования, а также простотой подбора для злоумышленников.

Лидером антирейтинга NordPass стал «123456», который в этом году использовали свыше 2,5 миллиона раз. На втором месте оказалась «усложненная версия» первого варианта — «123456789», использованная почти миллион раз. На третьей строчке расположился новичок рейтинга — picture1. Остальные места в топ-10 заняли password, «12345678», «111111», «123123», «12345», «1234567890» и senha.

За исключением picture1 все пароли из первой десятки подбираются киберпреступниками менее чем за 10 секунд, отмечает NordPass.

Сообщается, что люди также часто используют названия групп, фильмов и мультфильмов и других объектов поп-культуры в качестве паролей, однако такие комбинации тоже считаются небезопасными. При этом, как подчеркивают в NordPass, частое использование подобных паролей может сигнализировать о появлении конкретных трендов в обществе.

Фото Названы худшие пароли 2020 года

«В прошлом году на 184-м месте оказался пароль onedirection. В этом году он вовсе не попал в список. Это может быть вызвано тем, что группа потеряла свою популярность, так как ее участники начали сольную карьеру, а может быть, фанаты группы стали более ответственными. В этом году гораздо более распространенными паролями стали pokemon и blink-182», — заявила порталу Motherboard официальный представитель NordPass Патриция Черняускайте.

Она также заметила, что в этом году ощущается влияние пандемии и перехода на удаленный режим работы и учебы. «Мы обнаружили интересный тренд: среднестатистический пользователь теперь использует на 25 процентов паролей больше, чем в начале этого года.

Согласно нашему исследованию, сейчас в среднем на одного человека приходится около 100 паролей.

Вероятнее всего, что увеличение количества паролей вызвано установкой большего количества приложений, чем обычно, из-за карантина — неважно, относятся ли они к работе или помогают скоротать время», — сказала Патриция Черняускайте.

Известно, что многие пользователи пренебрегают правилами цифровой гигиены и не только используют один и тот же пароль для всех своих аккаунтов, но и игнорируют процедуру его усложнения, выбирая самые очевидные варианты.

Чтобы усилить свою безопасность в интернете, специалисты советуют использовать двухфакторную идентификацию везде, где она является доступной. Идентификация по электронной почте — это неплохо, но с помощью SMS — еще лучше, так как хакеру придется сначала получить доступ к вашему телефону, чтобы завладеть аккаунтом. Кроме того, не рекомендуется использовать один и тот же пароль для разных аккаунтов, так как это существенно повышает риск их кражи. Также необходимо сочетать в комбинации разные регистры букв, использовать цифры и особые символы, чтобы замедлить расшифровку пароля специальными хакерскими программами. Наконец, необходимо следить за обновлениями безопасности и своевременно устанавливать все появляющиеся патчи.